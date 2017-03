Prinzessin Madeleine von Schweden postet süßes Bild von Nicolas

Nicolas genießt seine Eistüte (© Prinzessin Madeleine von Schweden / Facebook)

Prinzessin Madeleine von Schweden geht völlig in ihrer Mutterrolle auf. Immer wieder gewährt sie auf ihrem Facebook-Account süße Einblicke in das royale Familienleben. Nun postete sie ein besonders entzückendes Foto von ihrem Söhnchen Nicolas.

Die Familie von Prinzessin Madeleine von Schweden (34) scheint den Beginn des Frühlings gleich mal für ein kulinarisches Abenteuer genutzt zu haben und stattete einer Eisdiele einen Besuch ab. Vor allem der kleine Prinz Nicolas (1) war von diesem Ausflug anscheinend richtig begeistert und schenkte Madeleines Kamera einen richtig süßen Blick.

Mit zerzausten Haaren und einem ein wenig verschmierten Mund blickt der kleine schwedische Prinz in die Kamera. In seiner Hand hält er stolz eine Eistüte mit einer großen Kugel Eis oben drauf. Dabei sieht Nicolas einfach nur zum Knuddeln aus. Schwesterchen Prinzessin Leonore (3) muss mittlerweile aufpassen, dass ihr kleiner Bruder ihr nicht bald in Sachen Niedlichkeit die Show stiehlt.