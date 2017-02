Prinzessin Madeleine: Stylischer Auftritt in London

Prinzessin Madeleine von Schweden (© PPE / imago)

Prinzessin Madeleine von Schweden eröffnete am vergangenen Dienstag im „Southbank Centre“ in London die Kinderbibliothek „Room for Children“. Für die schöne Schwedin war es der erste Auftritt seit einer langen Winterpause.

Prinzessin Madeleine (34) hatte ihren ersten königlichen Auftritt im neuen Jahr ausgerechnet am Valentinstag. Im Southbank Centre in London eröffnete die 34-Jährige die Kinderbibliothek „Room for Children“. Umgeben von aufgeregten Kindern, die wahrscheinlich allesamt zum ersten Mal neben einer waschechten Prinzessin saßen, war die schöne Brünette bestens aufgelegt. Sie las den Kindern vor und krabbelte mit ihnen auf dem Boden umher.

Und auch das Outfit der hübschen Schwedin überzeugte einmal mehr. Prinzessin Madeleine trug ihre Haare offen und hatte ein dezentes Make-up aufgetragen. Zu ihrem schwarzen, mittellangen Faltenrock kombinierte die schöne Schwedin eine weiße Bluse mit zarten Blumendetails und einen kurzen, passenden Cape. Mit ihren schwarzen Schnürboots rundete sie den stylischen Stilbruch perfekt ab.