Prinzessin Leonore: Auf Sightseeing-Tour mit ihrer Mama Prinzessin Madeleine

Die kleine Prinzessin Leonore erkundet mit ihrer Mama Prinzessin Madeleine von Schweden London (© Princess of Madeleine of Sweden / Facebook)

Prinzessin Leonore von Schweden ist zusammen mit ihrer Mama Prinzessin Madeleine in London unterwegs und entdeckt dort die Sehenswürdigkeiten für sich.

Die Sehenswürdigkeiten der Weltmetropole London haben bisher schon jeden fasziniert und so auch die kleine Prinzessin Leonore von Schweden (2). Zusammen mit ihrer Mama Prinzessin Madeleine (34) ist die Zweijährige auf Erkundungstour in ihrem aktuellen Wohnort, der englischen Hauptstadt London, unterwegs. Das zeigt ein Foto der süßen Prinzessin, das ihre Mutter heute auf ihrem offiziellen Facebook-Account veröffentlicht hat. Mit den Worten „Leonore und ich entdecken die Sehenswürdigkeiten in London“ untertitelte die Zweifach-Mama das Bild.

Auf dem Pic strahlt die Prinzessin am Ufer der Themse dick in eine niedliche rosafarbene Mütze eingemummelt und mit warmer Jacke mit Fellbesatz. Denn auch in London ist leider von Frühling noch keine Spur ...