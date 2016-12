„Prinzessin Fantaghirò“: Was wurde eigentlich aus Darstellerin Alessandra Martines?

Alessandra Martines spielte „Prinzessin Fantaghirò” (© IP3Press / imago)

Viele können sich bestimmt noch an die hübsche „Prinzessin Fantaghirò” erinnern. In der Filmreihe verdrehte sie „Prinz Romualdo” den Kopf, obwohl sie eigentlich verfeindet waren. Seitdem der letzte Teil der Märchensaga erschien, sind mittlerweile 20 Jahre vergangen: Was hat Darstellerin Alessandra Martines in der Zwischenzeit gemacht?

Mit den Filmen um die Liebesgeschichte zwischen „Prinzessin Fantaghirò” und „Prinz Romualdo” ist Darstellerin Alessandra Martines (53) zum Superstar aufgestiegen. Bereits zuvor hatte sie sich vor allem am Broadway einen Namen gemacht.

Alessandra Martines blieb bei der Schauspielerei treu

Die Filmreihe um das Liebespaar, dessen Familien Todfeinde waren, lief von 1991 bis 1996. Seitdem sieht man Alessandra Martines nur noch selten im deutschen TV - zuletzt 2011 in einer Episode von „Kommisar Rex”. Die Italienerin blieb der Schauspielerei treu und war in zahlreichen Produktionen zu sehen. Diese liefen aber vor allem in ihrer Heimat Italien oder in Frankreich, wo Alessandra Martines eigentlich aufwuchs. 2011 saß sie in der französischen Version von „Let's Dance” in der Jury. 2016 war sie gleich an drei Projekten beteiligt. Im Kino sah man sie in „L'Araignée Rouge” („Die rote Spinne”), im TV bei „Il bello delle donne” („Der Schöne und die Frauen”) und am Theater in der Aufführung des Oscar-Wilde-Klassikers „Lady Windermeres Fächer".

Die Schauspielerin hat zwei Kinder aus zwei Beziehungen

Privat hat die Schauspielerin wieder ihr Glück gefunden. Nachdem ihre Ehe mit Regisseur Claude Lelouch scheiterte, lernte sie 2008 den Schauspieler Cyril Descours kennen. Mit ihm hat sie einen Sohn (4). Ihre Tochter Stella (18) stammt aus ihrer ersten Ehe.

Bis heute ist Alessandra Martines' Darstellung der „Prinzessin Fantaghirò” unvergessen!