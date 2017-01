„Prinzessin Fantaghiro“: Das wurde aus „Romualdo“-Darsteller Kim Rossi Stuart

Kim Rossi Stuart ist bis heute in der Schauspiel-Branche tätig (© Future Image / imago)

Wer erinnert sich nicht an „Prinzessin Fantaghiro“ - die rebellische Königstochter, die als Mann verkleidet ganze Königreiche rettete und sich unsterblich in „Prinz Romualdo“, den Sohn des befeindeten Königs verliebt? Seit dem letzten Teil der Märchenfilmreihe sind 20 Jahre vergangen. Wir verraten euch, was „Prinz Romualdo“-Darsteller Kim Rossi Stuart heute macht.

Eine junge Prinzessin: schlau, mutig, tapfer und schön. Als Mann verkleidet rettet „Prinzessin Fantaghiro“ ganze Königreiche. Als sie auf „Prinz Romualdo“, den Sohn des verfeindeten Königs trifft, verlieben sich die beiden ineinander. Eigentlich dürfen die beiden keine Beziehung führen, denn ihre Länder führen Krieg miteinander. Doch „Romualdo“ kann die Augen der schönen „Fantaghiro“ nicht mehr vergessen und trotz aller Hürden finden die beiden zueinander.

1991 ging es los mit der italienischen Märchenfilmreihe rund um Alessandra Martines (53) als „Prinzessin Fantaghiro“ und ihren Abenteuern mit „Prinz Romualdo“, der von Kim Rossi Stuart (47) verkörpert wurde. In fünf Jahren wurden zehn Filme mit der rebellischen Königstochter produziert. Seit dem letzten Teil sind nun 20 Jahre vergangen.

Mit seiner Rolle als „Romualdo“ wurde Kim im deutschsprachigen Raum bekannt. Bis heute ist der 47-Jährige im Schauspiel-Business tätig. Nach seinem letzten Auftritt bei „Prinzessin Fantaghiro“ stand er für den starbesetzten Episodenfilm „Jenseits der Wolken“ vor der Kamera. Mittlerweile ist er überwiegend als Theaterschauspieler tätig, aber gelegentlich noch in italienischen Filmproduktionen zu sehen.

2006 feierte er mit „Schwimmen mochte ich noch nie“ sein großes Debüt als Regisseur. Dafür schrieb er ebenfalls das Drehbuch und übernahm eine Hauptrolle. Sein letztes Regie-Projekt war der der Film „Tommaso“ (2016), in dem er wieder die Hauptrolle übernahm.

Der Italiener ist mit der Schauspielerin Ilaria Spada (35) liiert. Im November 2011 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Ettore (5) auf die Welt.