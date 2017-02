Prinzessin Estelle: Neue Bilder zum 5. Geburtstag

Oh wie süß: So niedlich strahlt Prinzessin Estelle anlässlich ihres fünften Geburtstags (© Kungahuset /Anna-Lena Ahlström, / other)

Herzlichen Glückwunsch, Prinzessin Estelle! Die Tochter von Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden feiert heute ihren fünften Geburtstag und strahlt bis über beide Ohren. Nach Prinzessin Leonore (3) feiert nun ein weiteres schwedisches Königskind seinen Geburtstag: Prinzessin Estelle wird heute fünf Jahre alt! Zu diesem Anlass veröffentlichte Kungahuset, das schwedische Königshaus, neue Bilder von dem kleinen Sonnenschein - und die sind einfach bezaubernd. Prinzessin Estelle: Ein zuckersüßes Königskind Noch ist es kaum vorstellbar, doch dieser kleine Wirbelwind wird eines Tages die Königin von Schweden werden. Nach ihrer Mama, Prinzessin Victoria von Schweden (39), steht sie noch vor ihrem kleinen Bruder Prinz Oscar auf Platz zwei der schwedischen Thronfolge. Bis es allerdings soweit ist, kann sich Estelle noch auf einige Jahre unbeschwerter Kindheit mit Mama Victoria, Papa Prinz Daniel (43) und ihrem kleinen Brüderchen freuen.