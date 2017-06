Prinzessin Beatrice: Ganz unroyal im Transparentkleid

Prinzessin Beatrice überraschte mit ihrem Transparent-Look (© Matrix / imago)

Mit diesem Outfit hat Prinzessin Beatrice von York wohl einige überrascht: Sie erschien zur jährlichen Sommerparty eines Londoner Museums in einem dunkelblauen, durchsichtigen Spitzenkleid!

Prinzessin Beatrice (28) steht als Tochter von Prinz Andrew (57) an Platz sieben der britischen Thronfolge und so natürlich auch im Fokus der Öffentlichkeit. Die Prinzessin ist ein gern gesehener Gast auf Veranstaltungen. Nun erschien die 28-Jährige zur jährlichen Sommerparty des Victoria und Albert Museums ganz unroyal im transparenten Spitzenkleid. Darunter trug Beatrice ein nudefarbenes Unterkleid, jedoch wirkt das Dress auf den ersten Blick für eine Prinzessin sehr freizügig. Die aufwändigen Details und die Rüschen am Rock machten das blaue Kleid aber zu einem absoluten Hingucker.

Beatrice kombinierte eine Clutch und dunkelblaue High Heels dazu und trug die Haare leger offen. Auch wenn der Look wenig royal erschient: In diesem Outfit steht einer Sommerparty wohl nichts mehr im Wege!