Prinz William zeigt seine Fußballkünste

Prinz William zeigt sein fußballerisches Können (© Images / imago)

Bei einem freundschaftlichen Fußballspiel mit Englands Frauen-Nationalmannschaft zeigte Prinz William seine Fußballkünste. Er schoss nicht nur einen Elfmeter, sondern stand auch im Tor.

Am Donnerstag bewies Prinz William (35) sein fußballerisches Können beim Kicken im Garten des Kensington Palace. Anlässlich der kommenden Frauenfußball-Europameisterschaft in den Niederlanden lud William die englische Frauen-Nationalmannschaft in den Kensington Palast ein, um ihnen Glück für das Turnier zu wünschen. William ist der Präsident von Englands Fußballverbandes.

Prinz William nahm an einem freundschaftlichen Elfmeterschießen mit der Frauen-Nationalmannschaft teil - dabei traf er sogar! Danach ging es für ihn in das Tor, wo er einige Treffer einkassieren musste. Laut „The Telegraph“ zeigte sich William positiv im Hinblick auf die Europameisterschaft: „Ich bin mir sicher, ihr werdet großartig spielen. Ich werde mein Bestes geben um beim Finale dabei zu sein.“

Anschließend kickte Prinz William noch mit dem Nachwuchstalent der „St Mary of the Angels School“. Währenddessen zeigte Prinz Harry (32) König Felipe von Spanien (49) und Königin Letizia von Spanien (44) die Westminster Abbey.