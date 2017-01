Prinz William will Marathon in Kenia laufen

Prinz Harry, Herzogin Kate und und Prinz William (© Getty Images)

Na, da hat sich Prinz William aber viel vorgenommen! Der 34-Jährige möchte bei einem Marathon in Kenia mitlaufen, wie jetzt bekannt wurde. Doch eine ganz besondere Dame musste bei dieser Aussage schmunzeln: seine Frau Herzogin Kate! Die hübsche Brünette kann das Ganze nämlich nur glauben, wenn sie es sieht.

Prinz William (34) und seine Frau Herzogin Kate (35) sind unzertrennlich und unterstützen sich in jeder Situation. Doch über eine ganz bestimmte Aussage ihres Liebsten kann die hübsche Brünette nur schmunzeln. Der britische Royal möchte nämlich einen Marathon in Kenia mitlaufen, wie Sean Fletcher (42) von „Good Morning Britain“ einigen Reportern bei einem Event von Catherine, William und Prinz Harry (32) verriet: „Ich habe mit Prinz William geplaudert und er hat mir versprochen, dass er eines Tages einen Marathon in Kenia laufen wird.“ Da scheint sich der Prinz aber viel vorgenommen zu haben! Vor allem seine Frau hat allerdings so ihre Zweifel an Williams Plan: „Dann habe ich mit Kate gesprochen und sie sagte: ,Ich glaube es, wenn ich es sehe‘.“

Williams, Kates und Harrys Hilfsorganisation

William, Catherine und Harry stellten an diesem Tag ihre Pläne für ihre gemeinsame Organisation Heads Together vor, die Menschen mit psychischen Problemen helfen soll. Bei Sean Fletchers Sohn wurde vor Kurzem eine Zwangsstörung festgestellt, vor allem William scheint ihm viel Zuspruch gezeigt zu haben: „Williams Verständnis war unglaublich, aber auch seine Sympathie und Empathie mir gegenüber.“