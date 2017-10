Prinz William verrät: Das ist Prinz Georges Lieblingsfilm

Prinz William und Prinz George (© Getty Images)

Prinz George hat einen königlichen Filmgeschmack! Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung am Paddington-Bahnhof in London wird Prinz William über die Lieblingsfilme des kleinen Thronfolgers ausgefragt.

Er ist doch eben genauso wie jeder kleine Junge in seinem Alter, er hat vielleicht nur etwas mehr mit der Hauptfigur seines Lieblingsfilms gemeinsam als andere. Prinz William (35) verrät bei einem Charity-Event am Paddington-Bahnhof in London einem kleinen Jungen, dass der Lieblingsfilm seines Sohnes „Der König der Löwen“ sei, wie „People“ berichtet. Ganz schön passend, wenn man bedenkt, dass Prinz George (4) genauso wie die Hauptfigur des Films, der kleine Löwe „Simba“, irgendwann die Thronfolge antreten wird.

Neben dem Disney-Klassiker sollen auch die Lego-Filme schon öfter über die Bildschirme des Königshauses geflimmert sein. „Er mag 'Der König der Löwen' sehr, den haben wir ein paar Mal gesehen. Er hat auch ein paar Lego-Filme gesehen. Ihn vom Fernsehen wegzuhalten ist harte Arbeit“, gesteht Prinz William. Königsfamilie hin oder her, die Sorgen der Eltern sind dann doch alle gleich!