Prinz William und Prinz Harry besuchen Lady Dianas Grab an ihrem Geburtstag

Am 1. Juli 2017 wäre Lady Diana (†36) 56 Jahre alt geworden. Ihre Söhne Prinz William und Prinz Harry werden den Geburtstag ihrer Mutter gemeinsam mit weiteren Familienangehörigen das Grab von Diana besuchen.

Zwanzig Jahre nach dem Tod von Lady Diana (†36) kommen immer noch neue Enthüllungen über diese heraus. Und auch Prinz William (35) und Prinz Harry (32) geben dieses Jahr intime Einblicke in die wohl schwerste Zeit ihres Lebens. Zu Ehren ihrer Mutter wollen sie dieses Jahr eine Statute im Garten des Kensigton Palastes errichten lassen.

Wie „People“ berichtet, wird am 1. Juli 2017 zu Ehren Lady Dianas an ihrem Grab in Althorp, dem Familiensitz der Spencers, ein Gottesdienst stattfinden. Neben Prinz Harry und Prinz William werden auch Herzogin Catherine (35), ihre Kinder Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2), als auch weitere Familienangehörige an der privaten Zeremonie teilnehmen.

Lady Diana ist vor 20 Jahren gestorben

Lady Diana wurde dort am 6. September 1997 begraben, nachdem sie bei einem Autounfall tödlich verunglückte. Vor allem für den damals noch sehr jungen Prinz Harry war es ein schwerer Moment, hinter dem Sarg seiner Mutter zu laufen. Mittlerweile setzt er jedoch das Erbe seiner Mutter fort, unterstützt wohltätige Vereine ein und geht in der Charity-Arbeit, die er verübt, total auf.