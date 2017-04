Prinz William und Lady Gaga: Gemeinsam für den guten Zweck

Lady Gaga und Prinz William arbeiten zusammen (© Getty Images)

Wenn sich Royals und Pop-Stars zusammentun, kann etwas Großes entstehen. Das erhoffen sich auch Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Catherine. Zusammen mit Stars unterschiedlichster Herkunfts- und Lebensgeschichten setzen sie sich für mentale Gesundheit ein. Auch Lady Gaga ist mit an Bord.

Schon seit 2009 setzen sich Prinz William (34), seine Frau Herzogin Catherine (35) und Prinz Harry (32) im Zuge der Stiftung „Heads Together“ zusammen mit Stars und Sternchen unter anderem für mentale Gesundheit ein und dafür, dass endlich auch über psychische Probleme ohne Stigma gesprochen werden kann. Hierfür entstanden schon mehrere kurze Filme, in denen die Royals und Stars wie der Schriftsteller Stephen Fry (59) über das Thema „psychische Gesundheit“ und vor allem eine schlechte psychische Verfassung sprechen und auch darüber, dass es okay und sogar wichtig ist, darüber zu reden. Gemeinsam wollen sie das Stigma rund um die Thematik beenden.

So jetzt auch Prinz William zusammen mit Lady Gaga (31). Via FaceTime starteten die beiden ein Live-Video auf der Facebookseite von „Heads Together“, in dem sie ein sehr offenes und ehrliches Gespräch führten. So sagt Lady Gaga unter anderem: „Ich dachte mir: ‚Oh mein Gott, sieh dir all die schönen, wundervollen Dinge an, die ich habe, ich sollte glücklich sein‘, aber es nützt alles nichts, wenn du morgens aufwachst und du dermaßen müde, traurig und voller Angst bist, dass du kaum denken kannst.“ Der Prinz reagierte voller Verständnis, Interesse und Zustimmung: „Es ist Zeit, dass jeder laut darüber spricht und das Thema der mentalen Verfassung als etwas ganz Normales empfindet.“ Außerdem sagt Prinz William, ein persönliches Gespräch mit einem Freund oder Familienmitglied könne einen großen Unterschied machen. Man werde nicht verurteilt. Im Oktober wollen sich Prinz William und Lady Gaga dann in Großbritannien persönlich treffen. Gaga sagte hierzu: „Wir müssen den stärksten und schonungslosesten Versuch unternehmen, den wir können, um das Thema der mentalen Gesundheit zu normalisieren.“

