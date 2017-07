Prinz William und Herzogin Kate schalten Job-Anzeige

Prinz William und Herzogin Kate (© Getty Images)

Ausgerechnet über das Job-Netzwerk „LinkedIn“ suchen die Royals aktuell einen neuen Pr- und Kommunikationsmitarbeiter. Eine solche Job-Anzeige ist neu für das britische Königshaus. Wenn überhaupt, wurden Stellen bisher immer über die offizielle Seite des Kensington Palace ausgeschrieben.

Prinz William (35), Herzogin Kate (35) und Prinz Harry (32) sind aktuell auf der Suche nach einem neuen Pr- und Kommunikationsmitarbeiter, der ihnen bei ihren royalen Aufgaben und ihren Wohltätigkeitsorganisationen assistiert. Diese Stelle haben die Royals ausgerechnet auf dem beliebten Job-Netzwerk „LinkedIn“ ausgeschrieben, sodass sich auch „Normalos“ bewerben können.

Wie der US-Sender Fox News berichtet, wurde die Anzeige vor zwei Wochen geschaltet und bereits 1.000 Menschen haben sich für die Stelle beworben. Für die Kommunikationsstelle wird laut Anzeige ein Kandidat mit Erfahrung in Marketing, PR oder Medien mit Universitätsabschluss gesucht. Die Stellenbeschreibung liest: „In dieser Position werden Sie den täglichen Strom an Nachrichten, der an die Medien geht, managen, sicherstellen, dass diese Meldungen korrekt und positiv berichtet werden und dass die Nachrichten in den traditionellen, digitalen und sozialen Medien den Menschen zugänglich sind.“

Der Job wäre in London und man wird quasi dafür bezahlt, Zeit mit Prinz Harry und Co. zu verbringen. Also, es wird höchste Zeit das alte „LinkedIn“- Profil zu aktualisieren!