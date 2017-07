Prinz William und Herzogin Kate: Eleganter Auftritt bei polnischer Party für die Queen

Prinz William und Herzogin Kate bei ihrem Besuch in Polen (© Getty Images)

Prinz William und Herzogin Kate beendeten erfolgreich ihren ersten Tag in Polen bei einer Geburtstagsfeier für die Queen im Lazienki Park. Leider ohne Prinz George und Prinzessin Charlotte legten die beiden einen eleganten Auftritt hin und begeisterten die Party-Gäste.

Gestern Mittag kamen Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) samt ihrer beiden Kinder Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) in Polen an. Die Royals befinden sich die nächsten vier Tage auf Europabesuch. Am ersten Tag ihres Staatsbesuchs in Polen trafen William und Kate den polnischen Präsidenten Andrzej Duda (45) und besuchten das Museum des Warschauer Aufstandes.

Sie beendeten ihren ersten Tag in Polen mit einer feierlichen Garten-Party zu Ehren des Geburtstags von Königin Elisabeth II. (91). Die Feier wurde im Lazienki Park, in der Nähe des Warschauer Belvedere Schlosses, wo die Royals während ihres Staatsbesuchs wohnen, abgehalten. Gastgeber war der britische Botschafter Jonathan Knott. Gemeinsam mit 600 Gästen stoßen die beiden auf Williams Großmutter an. Ihre beiden Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte waren verständlicherweise nicht mit dabei.

Prinz William und Kate beenden erfolgreich den ersten Tag ihres Staatsbesuches in Polen

William und Kate legten einen eleganten Auftritt hin, wobei besonders Kate in einem elfenbeinfarbenen Kleid des polnischen Designerns Gosia Baczynska bezauberte. William hielt eine Dankesrede und las außerdem eine Nachricht von Königin Elisabeth II. an die polnischen Party-Gäste vor. In seiner Dankesrede sagte er laut dem „Hello Magazine“: „Catherine und ich sind hocherfreut über unseren ersten Staatsbesuch hier in Polen und hoffen, dass wir über die Jahre oft wiederkehren werden. Danke an den Präsidenten und seine Frau für die Gastfreundschaft und danke an alle, die uns so herzlich im Land willkommen geheißen haben. Das unterstreicht die starke Beziehung, die unsere beiden Völker miteinander haben.“