Prinz William und Herzogin Catherine: Ihre Kinder werden immer süßer

Prinz William besucht mit Herzogin Catherine, Prinz George und Prinzessin Charlotte den Gottesdienst an Weihnachten (© Getty Images)

Sie stahlen wirklich jedem die Show: Prinz George und Prinzessin Charlotte besuchten gemeinsam mit ihren Eltern, Prinz William und Herzogin Catherine, den Gottesdienst an Weihnachten und sahen dabei süßer aus als je zuvor.

Prinz George (3) und seine kleine Schwester Prinzessin Charlotte (1) bezauberten ein weiteres Mal alle Anwesenden. Die beiden besuchten gemeinsam mit ihren Eltern, Prinz William (34) und Herzogin Catherine (34), am 25. Dezember 2016 den Gottesdienst in der St. Mark‘s Kirche und sahen dabei wirklich süß aus.

Während Prinz George an der Hand von Papa William in die Kirche ging, wurde seine kleine Schwester noch von Herzogin Catherine getragen. Dabei zog die kleine Prinzessin lustige Grimassen und bestaunte alles neugierig. Am Ende des Gottesdienstes gab es für die zwei Kinder von Prinz William noch Zuckerstangen und auch bei ihrer Uroma, der Queen, werden bestimmt noch ein paar Leckereien auf die beiden warten.