Prinz William: Letzte Schicht als Rettungspilot

Prinz William hört mit seinen Job als Rettungspilot auf. Der 35-Jährige wird in Zukunft nur noch seine royalen Pflichten erledigen. Nun tritt er seinen letzten Flug im Rettungshubschrauber an.

Am Donnerstagabend fliegt Prinz William (35) das letzte Mal mit seinem Rettungshubschrauber. Um sich vollends auf die Rolle des Thronfolgers zu konzentrieren, legt er seinen Job als Pilot nieder.

William verabschiedet sich mit einem offenen Brief von seinen Kollegen, in dem deutlich wird, wie ernst er die Arbeit nahm. Sich dem Thema psychischer Gesundheit zu widmen, wurde durch die Erfahrung nur noch bestärkt, so William.

Das britische Königshaus gab das Ende seiner Zeit bei den Hubschrauberpiloten auf seinem Twitter-Account bekannt:

The Duke of Cambridge will complete his last shift as an air ambulance helicopter pilot with the @EastAngliAirAmb this evening. pic.twitter.com/x8mbgNJlZU