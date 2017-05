Prinz William: „Ich habe 20 Jahre gebraucht, um den Tod meiner Mama zu begreifen“

Prinz William (© I Images / imago)

Der Tod von Lady Diana war für viele unbegreiflich - so auch für ihren Sohn Prinz William. In einem Interview mit der britischen „GQ“ fand dieser nun emotionale Worte und erklärte, dass er 20 Jahre gebraucht hat, um den Tod seiner Mutter zu verarbeiten.

Als Lady Diana (†36) im Jahr 1997 starb, trauerte die ganze Welt um die beliebte Princess of Wales. Am schwierigsten zu verkraften war der Tod aber wohl für ihre Familie - allen voran für ihre Söhne Prinz William (34) und Prinz Harry (32). Im Interview mit der britischen „GQ“ sprach William nun so offen wie nie über diesen Verlust und sagte, dass es 20 Jahre gedauert habe, den Tod seiner Mutter zu begreifen.

„Es ist immer noch schwer, weil unsere gemeinsame Zeit so kurz war. Und es ist nicht wie die Trauer der meisten Menschen, weil jeder darüber Bescheid weiß, jeder die Geschichte kennt und jeder sie (Lady Diana) kennt. Manchmal hätte ich gerne ihren Rat und ich wünschte mir, dass sie Catherine kennenlernen und ihre Enkelkinder aufwachsen sehen könnte. Es macht mich traurig, dass sie sich niemals kennen werden“, so Prinz William weiter im Interview.