Prinz William & Herzogin Kate: Diese deutschen Städte werden die beiden besuchen

Prinz William und Herzogin Kate kommen nach Deutschland

Endlich kommen sie nach Deutschland! Noch in diesem Sommer dürfen wir uns auf Prinz William und seine Frau Herzogin Catherine freuen. Dabei werden sie drei deutsche Städte anfahren und hoffen dort auf „viele persönliche Begegnungen“.

Am 19. Juli kommen Prinz William (34) und Herzogin Catherine (35) nach Berlin, am 20. Juli nach Heidelberg und am 21. Juli besucht das royale Paar die Hansestadt Hamburg. Bereits im März wurde bekannt, dass eine Sommerreise nach Polen und Deutschland ansteht. Erst jetzt aber stehen die tatsächlichen Reiseziele von William und Catherine fest. In Polen werden es Mitte Juli, noch vor Deutschland, die Städte Warschau und Danzig sein, die die Royals besuchen.

Kate Middleton und Prinz William: Offizieller Besuch der Royals

Es ist der erste offizielle Besuch des königlichen Paares in Deutschland. „Der Herzog und die Herzogin von Cambridge möchten Deutschland und die Menschen hier in vielen persönlichen Begegnungen kennenlernen und die deutsch-britische Freundschaft in ihrer Vielfalt und Beständigkeit feiern und vertiefen“, so der britische Botschafter Sebastian Wood (56) in Berlin. Ob auch die beiden Kinder von Prinz William und Herzogin Catherine, Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) mit an Bord sein werden, ist derzeit noch unklar.

