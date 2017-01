Prinz William & Herzogin Kate: Details zu ihrem Umzug nach London

Herzogin Catherine, Prinz William und ihre Kinder (© Getty Images)

Wie der Kensington Palace nun offiziell mitteilte, werden Prinz William und seine Familie nach London ziehen. Diesen Herbst werden die vier Royals ihren Hauptwohnsitz von Norfolk in den Kensington Palast verlegen, um sich vermehrt ihren royalen Aufgaben widmen zu können.

Es wurde bereits gemunkelt, dass Prinz William (34) und Herzogin Kate (35) zusammen mit ihren Kindern nach London ziehen werden. Doch nun bestätigte der Palast den Umzug offiziell. In einem Schreiben teilte das Königshaus mit, dass die vierköpfige Familie ihren Wohnsitz in Anmer Hall gegen den Kensington Palace eintauschen wird. Im Herbst soll es dann soweit sein. Wie bereits zuvor bekannt wurde, wird Prinz William seinen Job als Rettungspilot diesen Sommer niederlegen und vermehrt seinen royalen Pflichten nachgehen. Dafür ist der Umzug in den Kensington Palace sehr wichtig. Prinz George (3) wird im September die Vorschule in London besuchen und Prinzessin Charlotte (1) wird in die Kita gehen.