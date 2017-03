Prinz William: Er baut mit verdeckten Augen ein Zelt auf

Prinz William fördert Kinder spielerisch (© Getty Images)

Prinz William hat einen neuen Award zur Förderung von Kindern initiiert. Beim gestrigen Event zur Einführung des Preises hat der 34-Jährige sein Talent im Umgang mit Kindern wieder unter Beweis gestellt. Sogar mit verbundenen Augen spielte er mit den Kids.

Fotos von Prinz William (34) mit seinen niedlichen Sprösslingen Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) zeigen immer wieder, wie süß der Royal mit Kindern umgehen kann. Auch gestern bei der Einführung seines SkillForce Prince William Awards in Wales bewies der 34-Jährige wieder, dass er alles andere als ein Kinderschreck ist. Mit verschiedenen Spielen, an denen er selbst teilnahm, sollten bei dem Event Teamleader-Fähigkeiten und Vertrauen unter den Gruppenmitgliedern gefördert werden.

Prinz William: Mit verbundenen Augen für mehr Team Spirit

Bei einem dieser Spiele entstand auch das Foto, auf dem der Prinz mit verbundenen Augen zusammen mit seinem Kids-Team ein Zelt aufgebaut hat. Dabei stellte er sich laut Aussage eines Schülers ziemlich gut an. „Um ehrlich zu sein, war er wirklich gut. Es war so aufregend“, zitiert „People“ den Schüler. Andere Spiele, an denen der Royal teilnahm, waren zum Beispiel das Bauen eines Turms aus Marshmallows und Strohhalmen und das Balancieren eines Fußballs auf Seilen, ohne dass er den Boden berührt.

Motivationsprogramm für Kinder

Alle Spiele dienten der Charakterbildung sowie Motivation der Kinder. Initiiert wurde der Award von Prinz Williams Wohltätigkeitsorganisation SkillForce, um Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren zu fördern. Meist fungieren ehemalige Militärangehörige als motivierende Mentoren und helfen dabei, die Bildungsprogramme der Organisation zu konzipieren.