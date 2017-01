Prinz William: Darum trägt er keinen Ehering

Prinz William und Kate Middleton (© Getty Images)

Prinz William gilt als moderner Prinz. Auch in puncto Ehering ging der Sohn von Prince Charles gegen alteingesessene Traditionen vor und verzichtete auf einen Ring. Was seine Beweggründe dafür waren, erfahrt ihr hier.

Am 29. April 2011 klangen in der Westminster Abbey in London die Hochzeitsglocken für Prinz William (34) und seine bürgerliche Braut Herzogin Catherine (35), damals noch Kate Middleton, und die ganze Welt schaute zu.

Während Kate, die mit der Hochzeit zur Herzogin von Cambridge wurde, in der Zeremonie ein klassischer goldener Ehering von Prinz William an den Finger gesteckt wurde, verzichtete der Sohn der verstorbenen Lady Diana (†36) auf einen Ehering. Der Grund für das fehlende Schmuckstück ist ein simpler: Der Herzog von Cambridge ist einfach kein Fan von Ringen. Kurz vor der Hochzeit des Paares wurde dies in einem Statement des Palastes bekanntgegeben.

Wir finden jedoch, dass die beiden Kinder des Herzogspaares, Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1), sowieso das größte Symbol der Liebe der beiden sind - egal, ob an Prinz Williams Finger ein Ring glänzt oder nicht.