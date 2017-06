Prinz Philip hat das Krankenhaus wieder verlassen

Prinz Philip geht in den Ruhestand (© Getty Images)

Nachdem Prinz Philip aufgrund der Behandlung seiner Infektion nicht zur Parlamentseröffnung erscheinen konnte und das Pferderennen von Ascot verpasste, wurde er jetzt endlich aus dem Krankenhaus entlassen.

Die royale Familie und auch alle Fans des britischen Königshauses können aufatmen: Prinz Philip (96) wurde aus dem Krankenhaus entlassen, das berichtet „Daily Mail“.

Nachdem er am vergangenen Dienstag noch mit seiner Frau, Königin Elisabeth II. (91), das Pferderennen in Ascot eröffnet hatte, wurde er zur Vorsicht ins King Edward VII's Krankenhaus in London eingeliefert. Er wurde aufgrund einer Infektion behandelt, die aus einer nicht auskurierten Vorerkrankung entstanden war.

Da Prinz Philip bereits seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, wunderte es viele deshalb nicht, dass der 96-Jährige sich ab Herbst 2017 aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird.