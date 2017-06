Prinz Nicolas: Süße neue Bilder zum 2. Geburtstag

Prinz Nicolas feiert seinen 2. Geburtstag (© Kate Gabor, Kungahuset.se / other)

Der kleine Prinz Nicolas von Schweden feiert heute, am 15. Juni 2017, seinen zweiten Geburtstag. Aus diesem Anlass veröffentlichte das Königshaus nun süße neue Fotos des royalen Zöglings. Seine Mama Prinzessin Madeleine verleiht ihrer Liebe zu ihrem Sohn zusätzlich auf Facebook Ausdruck.

Prinz Nicolas (2) darf sich heute feiern lassen! Der kleine Royal erblickte vor genau zwei Jahren das Licht der Welt und hat sich mittlerweile zu einem richtig niedlichen Kleinkind entwickelt. Pünktlich zum Geburtstag dürfen Fans des schwedischen Königshauses sich an neuen Bildern von Nicolas erfreuen. In einem blauen Hemdchen sitzt der kleine Blondschopf vor einer Torte und blickt mit seinen strahlenden blauen Augen in die Kamera.

Rührende Worte von Mama Madeleine

Doch nicht nur die Royal-Fans, auch Nicolas' Mama, Prinzessin Madeleine (35), selbst findet ihren Sprössling einfach zum Anbeißen. Auf ihrem Facebook-Account wird klar, wie stolz die 35–Jährige auf ihr Söhnchen ist. Neben den neuen Bildern schreibt Madeleine voller mütterlicher Liebe: „Alles Gute zum Geburtstag süßer Nicolas! Wir hätten uns keinen lieberen und großherzigeren Jungen wünschen können.“