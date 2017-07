Prinz Harry und Prinz William: Ihr letztes Telefonat mit Diana (†36)

Lady Diana, Prinz William und Prinz Harry gemeinsam in einem Zoo (© LFI / imago)

Zum 20. Todestag von Lady Diana sprechen ihre Söhne Harry und William ausgiebig über ihre Mutter. Dabei kommt auch das letzte Telefonat mit der tödlich verunglückten Diana zur Sprache.

Es ist das erste Mal, dass Prinz William (35) und sein Bruder Prinz Harry (32) über den Tod ihrer Mutter Diana (†36) sprechen. In einer Dokumentation, die anlässlich des 20. Todestags das humanitäre Werk der Prinzessin zeigen soll, öffnen sie sich.

Wie das „Hello“-Magazin durch ein Vorab-Screening weiß, gehen sie dabei auch auf das letzte Telefonat mit der am 31. August verstorbenen Diana ein. „Ich erinnere mich für den Rest meines Lebens daran, wie kurz das Telefonat war“, sagt Harry.

Die Prinzen mochten die Gespräche am Telefon mit ihrer Mutter nicht so gerne. Sie bevorzugten sie in real und wollten an dem schicksalsträchtigen Tag lieber mit ihren Cousins spielen. Sie konnten nicht ahnen, dass Diana nur wenige Stunden später einen tödlichen Autounfall haben würde.

Prinz Harry und Prinz William: Nicht alles ist für die Öffentlichkeit

Dieses Öffnen sei einmalig, so die Prinzen weiter. Sie wollten durch die Dokumentation eine andere Seite ihrer Mutter zeigen. Doch den Inhalt des letzten Telefonats erfährt die Öffentlichkeit nicht. William erinnert sich zwar an die letzten Worte mit seiner Mutter, „aber ich werde sie nicht wiederholen“, so der Prinz.