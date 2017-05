Prinz Harry und Meghan Markle: Jetzt zeigen sie ihre Liebe öffentlich

Meghan Markle und Prinz Harry (© Getty Images)

Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle gaben bisher kaum Details zu ihrer Beziehung preis und waren nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. Doch bei der Audi Polo Challenge, an der Harry am 6. Mai teilnahm, war nun auch endlich einmal Meghan mit dabei.

Prinz Harry (32) scheint in Schauspielerin Meghan Markle (35) seine große Liebe gefunden zu haben. Doch gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten sich die beiden bisher nicht gerne. Doch bei der Audi Polo Challenge, die am 6. Mai 2017 stattfand und an der sich auch Harry selbst sportlich beteiligte, waren nun tatsächlich beide anwesend, wie „People“ meldet.

Während Harry hoch zu Ross Polo spielte, verfolgte Meghan im Zuschauerraum mit Spannung das Spiel. Fans freuen sich, dass der 32–jährige und seine Freundin Meghan ihre Liebe endlich auch öffentlich zeigen und ihre Beziehung damit auch offizieller machen.