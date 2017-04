Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Catherine beim London Marathon 2017

Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Catherine 2017 beim London Marathon (© i Images / imago)

Die britischen Royals Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Catherine waren am Sonntag den 23. April 2017 durch ihre Stiftung „Heads Together“ die Schirmherren des London Marathon. Und dabei zeigten sie wirklich vollen Körpereinsatz.

40.000 Läufer stürmten vergangenes Wochenende laut der Londoner Tageszeitung „Evening Standard“ die Londoner Straßen. Es war wieder Zeit für den jährlichen London Marathon. Prinz William (34) und Herzogin Catherine (35) hatten hierbei die Ehre, den roten Start-Knopf zu drücken und die Rekordzahl von 40.000 Läufern am Sonntagmorgen auf ihren Weg zu schicken.

Während die drei Royals zu Beginn noch High-Fives an die Läufer verteilten und Selfies schossen, überreichte Prinz Harry (32) am Ende der Veranstaltung den beiden kenianischen Siegern Mary Keitany und Daniel Wanjiru ihre verdienten Trophäen. Laut „Evening Standard“ wollten Prinz William, Herzogin Catherine und Prinz Harry, dass es im Zuge ihrer Stiftung „Heads Together“ das Jahr des „Mental Health Marathon“, also des Marathons für psychische Gesundheit wird.