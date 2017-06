Prinz Harry in Singapore: Gebet für London-Terroropfer

Prinz Harry in Singapore (© Getty Images)

Prinz Harry befindet sich derzeit in dem asiatischen Land Singapore. Doch auch ihn erreichten die schrecklichen Nachrichten vom Terroranschlag in London am 3. Juni. Nun fand sich Harry gemeinsam mit einer muslimischen Wohlfahrtsorganisation zum gemeinsamen Beten für die Opfer und deren Familien ein.

Der britische Thronfolger Prinz Harry (32) stattet im Moment dem Inselstaat Singapore einen Besuch ab. Doch in Gedanken verweilt der sympathische 32–jährige Royal in der Heimat. Denn nur wenige Wochen nach dem schrecklichen Terroranschlag in Manchester wurde Großbritannien am 3. Juni 2017 wieder von einem Attentat erschüttert. In London wurden bei einem Terroranschlag sieben Menschen getötet und mindestens 48 verletzt.

Nun gedachte Harry im Zuge seines Besuches der muslimischen Wohlfahrtsorganisation „Jamiyah Singapore“ der Tragödie. Gemeinsam mit den muslimischen Gläubigen betete er für die Opfer und vor allem auch für die Angehörigen der Verstorbenen und Verletzten. Der Generalsekretär der Organisation meinte laut „People“: „Unsere Gedanken sind bei den Opfern des Terroranschlags in London. Lass Friede und Harmonie in allen Gemeinschaften auf der Welt siegen.“