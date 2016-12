Prinz Harry: „Ich habe meine Gefühle nach dem Tod meiner Mama begraben“

Prinz Harry (© Getty Images)

Prinz Harry musste schon früh einen tragischen Schicksalsschlag verkraften: der 32-Jährige verlor seine Mutter Lady Diana bei einem Autounfall! Der Bruder von Prinz William war zu diesem Zeitpunkt geraden einmal zwölf Jahre alt und musste sich schon sehr früh mit dem Verlust eines geliebten Menschen auseinandersetzen. In der neuen ITV-Dokumentation „Prinz Harry in Afrika“ sprach Harry nun offen darüber.

Am 31. August 1997 starb Lady Diana (†36) bei einem tragischen Autounfall und hinterließ ihre geliebten Söhne Prinz William (34) und Prinz Harry (32). Letzterer sprach nur selten über den dramatischen Verlust seiner Mutter – bis jetzt! In der neuen ITV-Dokumentation „Prinz Harry in Afrika“ äußerte sich der 32-Jährige zu dem erschütternden Tod seiner Mama und dazu, wie schwer es war, mit gerade einmal zwölf Jahren, damit umzugehen: „Ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt, mit dem was passiert ist. Es gab eine Menge begrabener Gefühle und den größten Teil meines Lebens wollte ich einfach nicht darüber nachdenken“ Scheint, als würde es dem britischen Royal immer noch schwer fallen über das Thema zu reden.

Prinz Harry setzt Arbeit seiner Mutter fort

Der Film zeigt Harry bei seiner Arbeit mit Sentebale, einer Organisation, die er 2016 mit Prinz Seeiso von Lesotho (50) in Lesotho gründete. Diese rief der Sohn von Prinz Charles (68) zu Ehren seiner Mutter ins Leben, um HIV- und AIDS-kranken Kindern zu helfen. Lady Diana setzte sich ebenfalls dafür ein, daher möchte Harry ihre Bemühungen fortsetzen.