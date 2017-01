Prinz Harry: „Hier fühle ich mich am wohlsten auf der Welt“

Prinz Harry in Afrika (© Getty Images)

England und Afrika: Zwei Welten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und mittendrin Prinz Harry, der sich in der Savanne wohler fühlt, als bei den Corgis im Palast...

Auch wenn er ein britischer Royal ist, fühlt sich Prinz Harry (32) im verregneten England nicht völlig zuhause, das verriet er dem „People“-Magazin. Wirklich angekommen wäre er nur in Afrika, wo er schon viele Male gearbeitet hat und viel herumgereist ist. Zuletzt habe er in Malawi bei der Umsiedlung von rund 500 Elefanten in einer gemeinnützigen Organisation mitgearbeitet. „Ich habe mich komplett in die afrikanischen Parks verliebt, weil die Menschen die Dinge anpacken! Sie treffen harte Entscheidungen und haben feste Prinzipien“, erklärt Prinz Harry.

Die Liebe zu Afrika kommt dabei nicht von ungefähr: Sein erster Besuch in Afrika war zusammen mit seinem Vater Prinz Charles (68) und seinem Bruder Prinz William (34) nach dem tragischen Tod seiner Mutter Lady Diana (†36). „Mein Vater hat gesagt: ‚Packt eure Sachen, wir reisen nach Afrika – weg von all dem hier!‘ Mein Bruder und ich lieben die Natur. Ich bin dort mehr ich selbst als sonst irgendwo“, erzählt Prinz Harry. Er genieße die Anonymität, aber auch die Gesellschaft der Leute vor Ort: „Das sind Menschen, die alles tun würden, um die Natur zu verbessern. Ich lerne viel von ihnen.“