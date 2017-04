Prinz Harry: Darf Meghan Markle doch zur Hochzeit von Pippa Middleton?

Meghan Markle (© Getty Images)

Nun ist es also soweit. Auch Meghan Markle, die attraktive US-Schauspielerin und Freundin von Prinz Harry, hat offenbar eine offizielle Einladung zur Märchenhochzeit von Pippa Middleton bekommen. Das dürfte nicht nur Meghan selbst, sondern auch Prinz Harry ganz besonders freuen.

Es wird immer ernster zwischen den beiden. Die Beziehung zwischen Prinz Harry (32) und der amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle (35) wird offenbar immer fester. Zuletzt war Prinz Harry sogar den traditionellen österlichen Festlichkeiten mit der royalen Familie fern geblieben, um die Ostertage mit seiner Meghan in Toronto zu verbringen.

Jetzt gibt es erneut gute Nachrichten für das Paar. Wie das „People“-Magazin berichtet, ist auch die „Suits“-Darstellerin zu der Hochzeit von Pippa Middleton (33) eingeladen. Laut „People“ soll die Einladung aber nur für die abendliche Feier und nicht die vorherige kirchliche Trauungszeremonie gelten.

Dies ist wahrscheinlich auf die so genannte „no ring, no bring“-Regelung zurückzuführen. Diese besagt, dass nur Verheiratete oder Verlobte Paare zu zweit kommen dürfen. Eine Beziehung würde hier also nicht ausreichen. Wie Myka Meier, Gründer und Direktor von „Beaumont Etiquette“, einer renommierten Londoner Benimmschule, dem „People“-Magazin mitteilte, gäbe es diese Regelung zwar formal nicht wirklich, jedoch sei es nicht verwunderlich, wenn Pippa einer solchen Leitlinie folge, da sie ihre Hochzeit mit James Matthews (41) sehr klein halten möchte. Zudem sagte Meier: „Ich wäre nicht überrascht, wenn Prinz Harry laut seiner Einladung keine Begleitperson mitbringen könne, da die Gästeliste höchstwahrscheinlich im Herbst letzten Jahres erstellt wurde, als Prinz Harrys Beziehung zu Meghan noch nicht derart öffentlich war.“

Tatsächlich ist auch die Teilnahme an der abendlichen Feier eine nette Aufmerksamkeit und eine große Ehre noch dazu. Neben Prinz Harry werden außerdem sein Bruder Prinz William (34) und dessen Frau und Brautschwester Herzogin Catherine (35) samt der Kinder Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) bei der Hochzeit dabei sein.