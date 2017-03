Prinz Harry besucht die Mental Health Conference der Veteranen in London

Prinz Harry hat gestern in London die Mental Health Conference für Kriegsveterane besucht (© Getty Images)

London: Prinz Harry hat gestern in der englischen Metropole die Mental Health Conference für Veterane besucht. Da der Royal selbst jahrelang im Dienst des Militärs stand, ist für ihn dieses Engagement besonders wichtig.

Die Mental Health Conference in London wurde gestern mit royalem Besuch geehrt: Prinz Harry (32) hat die Veranstaltung für Kriegsveterane im King's College besucht und dabei viel Anteilnahme gezeigt. Zusammen mit zwei anderen Veteranen hat der 32-Jährige, der selbst zehn Jahre dem Militär gedient hat, die psychologische Betreuung und Versorgung von Kriegsveteranen diskutiert. Als Teil der „Heads Together“-Kampagne seines Bruders Prinz William (34) und dessen Frau Herzogin Catherine (35) versucht der Royal den Umgang mit psychologischen Problemen zu verbessern und ein öffentliches Bewusstsein dafür zu schaffen.

Prinz Harry: „Es ist in Ordnung, Depressionen zu haben“

Dabei zeigte sich Prinz Harry sehr verständnisvoll und konnte sich als Ex-Militär sehr gut in die Situation der Betroffenen versetzen: „Ab dem Moment, wenn man als Soldat während des Trainings seine Uniform anzieht, soll man unbesiegbar sein und niemanden im Stich lassen. Das bringen sie einem so bei“, so der Royal auf der Veranstaltung, der selbst schon im Afghanistan-Einsatz war. Vor diesem Hintergrund ist es oft „unfassbar schwer“, über die psychischen Probleme der Soldaten zu sprechen.

Viele, die dem Militär gedient haben, wenden sich in solchen Situationen eher dem Alkohol zu, als sich einem Freund anzuvertrauen, erklärte der Bruder von Prinz William weiter. Gerade deshalb möchte der Sohn von Prinz Charles (68) und der verstorbenen Lady Diana (†36) alle Betroffenen ermutigen, zu ihren Problemen zu stehen und sich nicht dafür zu schämen: „Es ist in Ordnung, Depressionen zu haben. Es ist in Ordnung, eine innere Unruhe zu spüren. Es ist in Ordnung, eine Anpassungsstörung zu haben.“

Er hatte selbst Flashbacks von seinen Kriegseinsätzen

Letztes Jahr hat Prinz Harry in einem Interview mit dem „People Magazine“ zugegeben, selbst Flashbacks von seinen Einsätzen gehabt zu haben, doch seine seien glücklicherweise nicht so brutal gewesen wie die anderer. Nur nachvollziehbar also, dass dem Prinzen sein Engagement für den guten Zweck auf diesem Gebiet eine Herzensangelegenheit ist.