Prinz George: Süßes Foto zu seinem 4. Geburtstag

Süßes Portrait von Prinz George zu 4. Geburtstag (© Getty Images)

Prinz George hat eine aufregende Woche hinter sich. Nachdem der kleine Prinz mit seinen Eltern und seiner Schwester erst drei Tage in Deutschland verbrachte, konnte er gestern seinen vierten Geburtstag wieder in England feiern. Zu dem Anlass teilte das Königshaus ein neues Bild von Prinz George.

Drei Tage lang waren Prinz William (35) und Herzogin Catherine (35) mit ihren Kindern Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) in Deutschland unterwegs. Rechtzeitig zu dem Geburtstag ihres Sohnes kehrten die Royals nach England zurück, damit Prinz George dort gebührend seinen vierten Geburtstag feiern konnte. Zu diesem Anlass teilte der Kensington Palast auf Instagram ein süßes Foto von dem kleinen Prinzen.

Auf dem Bild blickt Prinz George direkt in die Kamera zieht mit seinem süßen Lachen alle in seinen Bann. Mit dem Schnappschuss des Prinzen wollen sich Prinz William und seine Frau für all die lieben Glückwünsche zu Ehren ihres Sohnes bedanken, wie es in dem Statement zu dem Bild heißt.

