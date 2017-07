Prinz George & Prinzessin Charlotte kommen mit William & Kate nach Deutschland

Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Herzogin Catherine bei der Trooping the Colour Parade (© Getty Images)

Prinz George und Prinzessin Charlotte werden bald schon Deutschland einen Besuch abstatten! Das gab nun ein Sprecher des Kensington Palace bekannt. Vom 17. bis zum 21. Juli werden die beiden royalen Sprösslinge gemeinsam mit ihren Eltern Prinz William und Herzogin Kate Polen und Deutschland besuchen.

Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) sind oft in der Welt unterwegs. Doch die kleinen Thronfolger Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) begleiten ihre Eltern nur selten zu wichtigen Auslandsbesuchen. Letztes Jahr entzückten die beiden die Menschen in Kanada und dieses Jahr haben nun auch Royal-Fans in Deutschland die Chance, die beiden zu sehen.

Vom 17. bis 21. Juli 2017 werden sich die beiden kleinen Royals auf Europa-Tour befinden. Zuerst geht es für George und Charlotte in die polnischen Städte Warschau und Danzig und danach in die deutschen Städte Hamburg, Berlin und Heidelberg. Während Papa William und Mama Kate einen Termin bei Kanzlerin Angela Merkel (62) haben und andere wichtige Veranstaltungen besuchen werden, werden George und Charlotte ganz sicher - wie auch schon letztes Jahr in Kanada – allen die Show stehlen.

Ein Sprecher des Kensington Palace gab bekannt, dass man sich auf jeden Fall auf einige öffentliche Auftritte des royalen Nachwuchses freuen darf: „Wir erwarten, die Kinder zumindest bei einigen Anlässen im Laufe der Woche zu sehen.“