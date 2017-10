Prinz George hat jetzt schon keine Lust mehr auf die Schule

Prinz George bei seiner Einschulung (© Getty Images)

Anfang September hatte Prinz George seinen ersten Schultag. Während dieser noch sehr gut verlief, hat der Sohn von Prinz William und Herzogin Catherine nur wenige Wochen danach scheinbar keine Lust mehr, die Thomas Battersea Schule in London zu besuchen.

Am 7. September 2017 war es für Prinz George (4) endlich soweit. Der kleine Prinz hatte seinen ersten Schultag. Seitdem sind nun schon drei Wochen vergangen und Prinz William (35) gab bei einer Veranstaltung in Bedfordshire ein kleines Update über den Gemütszustand seines Sohnes. Wie es nämlich aussieht, hat Prinz George keine Lust mehr, in die Schule zu gehen. Dies soll sein Vater Prinz William laut „Hello!“ den Anwesenden erzählt haben.

Nur eine Woche nach Prinz Georges Einschulung scherzte sein Vater noch darüber, wie lange es dauern werde, bis sich der kleine Prinz beschweren wird. Nun scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein. Anstatt in die Schule zu gehen, sieht es so aus, als würde Prinz George viel lieber mit seiner Mama Herzogin Catherine (35) und seiner Schwester Charlotte (2) Zuhause bleiben. Doch vielleicht liegt dies auch nur an der Eingewöhnungsphase und Prinz George ändert bald wieder seine Meinung.