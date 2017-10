Prinz Gabriel: Neue Details zu seiner Taufe

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia mit Sohn Gabriel (© Erika Gerdemark / other)

Am 31. August erblickte Prinz Gabriel das Licht der Welt. Drei Monate nach seiner Geburt soll der Sohn von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden nach alter Tradition am 1. Dezember getauft werden. Jetzt hat das schwedische Königshaus weitere Details bekanntgegeben.

Nach der Bekanntgabe des Termins am 1. Dezember 2017 ist jetzt auch der Ort, an dem Prinz Gabriel Carl Walther von Schweden die göttliche Weihe erhalten soll, bekanntgegeben worden. In einem Instagram-Post verkündete die schwedische Königsfamilie, dass die Taufe des kleinen Prinzen in der Schlosskirche von Drottningholm stattfinden soll.

Das Schloss ist die Heimat von Prinz Carl Philip (38), Prinzessin Sofia (32) und ihren Söhnen Prinz Alexander (1) und Prinz Gabriel. Sowohl Gabriels Bruder Alexander als auch die Kinder von Carl Philips Schwester Prinzessin Madeleine (35), Leonore (3) und Nicolas (2) erlangten dort den göttlichen Segen.

Zu dem Post mit den neuen Details zur königlichen Taufe gehört übrigens noch dieses süße Bild der schwedischen Königsfamilie: