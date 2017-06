Prinz Charles und Camilla besuchen die Opfer und Helden des Terroranschlags in London

Prinz Charles und Herzogin Camilla nach dem Londoner Terror (© Getty Images)

Erneut wurde Großbritannien Opfer des Terrors. Doch das Land hält zusammen und die Royals stehen ihren Leuten bei. So besuchten Prinz Charles und Camilla Opfer und Polizisten des Terroranschlags am 22. Juni in London, sowie die medizinischen Helfer.

Am Samstag, den 3. Juni, kam es in London erneut zu einem Terroranschlag. Nachdem bereits am 22. Mai ein Selbstmord-Attentäter mehrere Menschen nach einem Ariana Grande (23) Konzert in Manchester mit in den Tod gerissen hatte, kam es am Samstag auf der London Bridge und am Borough Market erneut zu terroristischen Vorfällen. Ein Lieferwagen war auf der London Bridge in eine Menschenmenge gerast. Anschließend stachen die Attentäter auf Passanten und Ordnungshüter ein. Insgesamt starben dabei sieben Menschen, dutzende kamen ins Krankenhaus.

Am Dienstag besuchten Prinz Charles (68) und seine Frau, Herzogin Camilla (69), Helfer und Opfer der Anschläge. Nachdem bereits um 11 Uhr vormittags eine landesweite Schweigeminute für die Opfer stattgefunden hatte, besuchten die Royals zuerst eine Polizeistation der Metropolitan Police. Hier trafen sie Polizisten, die am Tag des Anschlags vor Ort waren und sowohl erste Hilfe leisteten als auch mit den Angreifern kämpften, nachdem diese begonnen hatten, auf Passanten einzustechen.

Im Anschluss an die Polizeiräume stand das Royal London Hospital auf dem Programm. Hier trafen Charles und Camilla auf Opfer des Anschlags sowie deren Ärzte und Pfleger. Das royale Paar zeigte sich zutiefst beeindruckt von der geleisteten Arbeit und all dem Mitgefühl der Beteiligten. „Alle schienen als Team zusammenzuarbeiten. Das ist Großbritannien von seiner besten Seite!“, so Camilla laut „People“. Auch der Thronfolger drückte seine Achtung gegenüber den Helfern aus: „Ich bin voller Bewunderung für Ihre Arbeit.“ Und das gilt wohl nicht nur für Charles. Ohne den großartigen Einsatz von Polizei, Ärzten, Pflegern und Passanten vor Ort wäre die Liste der Toten vielleicht noch weiter angewachsen.