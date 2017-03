Prinz Carl Philip und Sofia von Schweden: Ganz Schweden freut sich über den Nachwuchs

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia erwarten ihr zweites Kind (© Kungahuset.se / Photo: The Royal Court, Sweden / other)

Wunderbare Baby-News vom schwedischen Königshaus: Nur elf Monate nach Prinz Alexander erwarten Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia ihr zweites Kind - und ganz Schweden freut sich mit dem royalen Paar!

Das schwedische Königshaus entwickelt sich langsam zu einem zuckersüßen Kindergarten! Schon fünf bezaubernde royale Kinder machen momentan den Palast unsicher. Nun wird bald ein weiteres Paar Babyfüße hinzukommen, denn Prinz Carl Philip von Schweden (37) und seine Frau Prinzessin Sofia (32) erwarten ihr zweites Kind – und das ging schneller als von vielen erwartet!

Ein Geschwisterchen für Prinz Alexander

Obwohl Söhnchen Prinz Alexander gerade einmal elf Monate alt ist, wird er im September bereits ein großer Bruder sein, wie Kungahuset gestern bestätigte. „Wir sind glücklich zu verkünden, dass wir ein Kind erwarten und Prinz Alexander ein Geschwisterchen bekommt. Wir freuen uns bald ein neues, kleines Familienmitglied bei uns begrüßen zu dürfen“, so die werdenden Eltern. Ganz Schweden darf sich also auf ein weiteres royales Baby freuen – und das noch in diesem Jahr!