Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia feiern 2. Hochzeitstag

Prinz Carl Philip heiratete 2015 seine Sofia (© Getty Images)

So stellt man sich ein königliches Traumpaar vor: Prinz Carl Philip von Schweden und seine Sofia von Schweden feierten vor zwei Jahren ihre Märchenhochzeit und sind nach wie vor überglücklich miteinander. Auch heute gibt es also, anlässlich des zweiten Hochzeitstages des Paares, wieder allen Grund zum Feiern.

Am 13. Juni 2015 sagten Prinz Carl Philip von Schweden (38) und seine Sofia (32) endlich offiziell „Ja“ zueinander. Heute feiern sie damit bereits ihren zweiten Hochzeitstag!

Es war eine Märchenhochzeit wie sie im Buche steht! Von Designerkleid von Ida Sjöstedt, über strahlenden Sonnenschein und einer romantischen Kutschfahrt. Bräutigam Carl Philip vergoß in der Kirche sogar Tränen des Glücks und war damit mit ziemlicher Sicherheit nur einer von vielen an diesem Freudentag. Die Trauung fand damals in der Stockholmer Schlosskirche statt.

Prinz Carl Philip und seine Sofia: Sohn Alexander wird bald zum großen Bruder

Im April 2016, nicht einmal ein Jahr nach der großen Hochzeit, wurde die Liebe zwischen Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia mit Söhnchen Alexander von Schweden (1) gekrönt. Mittlerweile ist auch Baby-Nummer-Zwei unterwegs. Nach wie vor scheint das royale Paar überglücklich miteinander zu sein. Die beiden haben sich gesucht und gefunden und werden wohl noch viele weitere Hochzeitstage miteinander feiern.

Bildergalerie: Carl Philip von Schweden und seine Sofia : Die schönsten Fotos ihrer Hochzeit