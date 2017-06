Prinz Carl Philip & Sofia urlauben mit Prinzessin Madeleine in Frankreich

Prinzessin Sofia, Carl Philip, Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill auf einem älteren Foto (© Getty Images)

Welcome to Saint-Tropez! Die schwedischen Royals machen gemeinsam Urlaub in Frankreich und scheinen es sich dort richtig gut gehen zu lassen. Mit dabei sind neben Prinz Carl Philip und seiner schwangeren Frau Prinzessin Sofia auch Prinzessin Madeleine und ihre Familie.

Die schwangere Prinzessin Sofia (32) und Prinz Carl Philip von Schweden (38) machen noch einmal Urlaub, bevor in wenigen Monaten ihr zweites Kind zur Welt kommt. Dabei ist die kleine Familie nicht alleine unterwegs, denn neben ihrem Söhnchen Prinz Alexander (1) sind auch Carl Philips jüngere Schwester Prinzessin Madeleine (35), deren Mann Chris O’Neill (43) und die beiden Kinder Prinzessin Leonore (3) und Prinz Nicolas (2) mit von der Partie.

Gemeinsam schlenderten Prinzessin Sofia und ihre Schwägerin Prinzessin Madeleine am Strand von Saint-Tropez entlang und genossen ihren wohlverdienten Frankreich-Urlaub.