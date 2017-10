„Pretty Woman“-Musical: Das sind die neuen „Vivian“ und „Edward“

Samantha Barks und Steve Kazee übernehmen im „Pretty Woman"-Musical die Hauptrollen (© Getty Images)

Die Neuigkeiten verbreiten sich wie ein Lauffeuer: „Pretty Woman“ wird zum Musical. Neben der Musik und dem Inhalt stehen auch schon die beiden Hauptdarsteller fest. Während Tony-Gewinner Steven Kazee „Edward“ spielen wird, übernimmt Samantha Barks die Rolle der „Vivian“.

„Pretty Woman“ ist heute einer der beliebtesten Filme überhaupt und hat schon längst Kult-Status erreicht. Nun wird aus dem Hollywoodstreifen ein Musical gemacht, das im Herbst 2018 am Broadway Premiere feiern soll. Während Bryan Adams (57) die Musik zu dem Musical schreiben wird, stehen auch schon die beiden Hauptdarsteller fest.

Die Rolle der „Vivian“ wird dabei von Samantha Barks (26) übernommen. Die Schauspielerin stand schon für die Musicals „City of Angels“, „Amelie“ und „Les Misérables“ auf der Bühne. 2012 spielte sie auch in dem Film „Les Misérables“ mit. Und auch „Edward“-Darsteller Steve Kazee (41) ist kein Unbekannter. Für seine Darstellung in dem Musical „Once“ erhielt Kazee 2012 sogar den Tony Award und spielt auch in der Serie „Nashville“ mit.