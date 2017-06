„Pretty in Pink“: So geht es Molly Ringwald heute

Molly Ringwald (© Getty Images)

Molly Ringwald prägte Teenies auf der ganzen Welt mit ihren Filmrollen der achtziger und neunziger Jahre. Auch heute noch ist die Rothaarige auf der ganzen Welt bekannt. Aber was macht Molly mittlerweile? Hier erfahrt ihr es.

Die amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Teenie-Idol Molly Ringwald (49) prägte mit ihren Filmen eine ganze Generation Jugendlicher. Die Tochter des blinden Jazz-Pianisten Robert Scott Ringwald und dessen Frau Adele begann ihre Karriere schon sehr früh. Mit nur fünf Jahren nahm die Schauspielkarriere der heute 49-Jährigen mit der Hauptrolle „Alice“ im Theaterstück „Alice im Wunderland“ ihre Anfänge. Mit sechs Jahren dann hatte sie, gemeinsam mit ihrem Vater Robert, ihr erstes Album aufgenommen. Neben dem Film „The Breakfast Club“ (1985) überzeugte Ringwald später auch in „Pretty in Pink“ (1986) ein Millionen-Publikum rund um den Globus. Theaterbühnen, unter anderem am Broadway, sind der schönen Rothaarigen ebenfalls nicht fremd.

Molly ganz privat

Molly Ringwald ist seit 2007 bereits zum zweiten Mal verheiratet. Gemeinsam mit Ehemann Panio Gianopoulos (41) hat die 49-Jährige drei zauberhafte Kinder. Tochter Mathilda (13) kam 2003 auf die Welt und die Zwillinge Adele und Roman (7) dann 2009.

Die Schauspielerin aktuell

Nach wie vor ist Molly aktiv und erfolgreich im Schauspielbusiness vertreten. 2016 war sie beispielsweise als „Amy“ in „King Cobra“ zu sehen und zuletzt 2017 in der Serie „Riverdale“. Die nächsten Projekte der Hollywood-Größe sind noch nicht bekannt, jedoch scheint es sehr wahrscheinlich, dass wir uns auch weiterhin auf viele tolle Produktionen mit Molly Ringwald freuen dürfen.