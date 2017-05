„Police Academy": So geht es Leslie Easterbrook heute

Leslie Easterbrook wurde als vollbusige Blondine in „Police Academy" bekannt (© Getty Images)

Mit ihrer Rolle als vollbusige Blondine „Debbie Callahan" in der populären Filmreihe „Police Academy" wurde Leslie Easterbrook bekannt. In sechs der sieben Filme verkörperte sie die dominante Ausbilderin. Wir verraten euch, was aus Leslie nach der „Police Academy"-Reihe geworden ist.

In der beliebten Filmreihe „Police Academy" verkörperte Leslie Easterbrook (67) die dominante Ausbilderin „Sergeant Callahan", die ihre junge Polizeielite bestens im Griff hatte. Die üppige Oberweite der hübschen Blondine ist Thema zahlreicher Gags in den Filmen. Auch vor ihrem Eintritt in die „Police Academy" war Leslie ein durchaus vertrautes Gesicht im amerikanischen Fernsehen. So erlangte sie in „Laverne & Shirley" mit ihrer Rolle als Nachbarin, die Marilyn Monroe stark ähnelt, große Bekanntheit. Mit dutzenden Filmen und 300 TV-Auftritten machte sich die Schauspielerin einen Namen in Film und Fernsehen. So war sie unter anderem in Serien wie „Mord ist ihr Hobby", „Baywatch" und „Matlock" zu sehen. Außerdem übernahm sie Rollen in Horror-Streifen wie „The Devil's Rejects" oder dem „Halloween"-Remake.

Leslie Easterbrook: Auch als Sängerin erfolgreich

Nicht nur mit ihren Schauspielkünsten machte sich Leslie einen Namen. Wegen ihres großen Gesangstalents wurde sie 1983 ausgewählt, die Nationalhymne beim Super Bowl zu singen. Dem folgten weitere Hauptrollen in zahlreichen Musicals am Broadway. Sie nahm sogar einen Song für den Soundtrack von „Police Academy" auf. Bis heute steht die hübsche Schauspielerin vor der Kamera und war zuletzt in Filmen wie „Rivers Nine" oder „Beast Mode" zu sehen. Ihr Privatleben hält Leslie aus der Öffentlichkeit raus. Sie ist in zweiter Ehe mit Dan Wilcox verheiratet.

Galerie: Das wurde aus den „Police Academy"-Stars!