„Plötzlich Prinzessin“-„Josh“: So anders sieht Erik von Detten heute aus

Erik von Detten mit seiner Nichte und seinem Neffen (© Getty Images)

In der Komödie „Plötzlich Prinzessin“ spielte Erik von Detten „Mias“ heimlichen Schwarm „Josh Bryant“, der der Prinzessin ziemlich den Kopf verdrehte. Seit den Dreharbeiten zu dem Film sind über 15 Jahre vergangen und aus dem jungen Erik wurde ein erwachsener Mann.

Die Karriere von Erik von Detten (33), dessen Vater gebürtiger Münchner und die Mutter US-Amerikanerin sind, begann schon sehr früh. Im Alter von neun Jahren begleitete er seine Schwester zu einem Casting und wurde dann selbst unter Vertrag genommen. Von 1992 bis 1993 stand der Schauspieler dann für „Zeit der Sehnsucht“ vor der Kamera. Es folgten Gastauftritte in Serien wie „Emergency Room“ und „Eine himmlische Familie“.

In „Plötzlich Prinzessin“ (2001) übernahm er die Rolle des „Josh Bryant“. Als Schulkamerad und Schwarm von „Mia“, welche von Anne Hathaway (34) gespielt wurde, lud er die Prinzessin ein und nutzte ihre Gefühle aus, um selbst berühmt zu werden. Ein Happy End gab es für die beiden nicht und so war Erik von Detten in der Fortsetzung der Komödie, welche nun auch einen dritten Teil bekommen soll, nicht mehr zu sehen.

Dem Fernsehen blieb der Schauspieler jedoch treu. In der Serie „Dinotopia“ übernahm Erik von Detten für ein Jahr eine Rolle und auch in den Filmen „American Girl“ und „Almost Legal“ spielte er mit. In dem animierten Film „Toy Story“ sowie dessen Fortsetzungen lieh er dem Charakter „Sid“ seine Stimme. Seit 2010 ist es ruhig um den Schauspieler geworden. Letztes Jahr zeigte er sich dann gemeinsam mit seiner Nichte und seinem Neffen auf einer Veranstaltung von Disney. Der heute 33-Jährige sah dabei noch immer sehr attraktiv aus und strahlte über das ganze Gesicht.