Pietro Lombardis Facebook-Account wurde gehackt

Pietro Lombardi (© Jan Huebner / imago)

Manch ein Fan mag schockiert gewesen sein, von den Links, die kürzlich auf Pietro Lombardis Facebook-Profil geteilt wurden. Doch die Inhalte stammten nicht von dem Sänger, sondern einem Cyber-Kriminellen, der Pietros Account gehackt hatte.

Pietro Lombardis (24) Facebook-Account wurde gehackt! Der Hacker hatte störende Inhalte wie Links zu Videos von Geschlechtsteilen oder zu Beiträgen über das Ausdrücken von Mitessern in Pietros Namen gepostet und somit den Ruf des ehemaligen DSDS-Kandidaten gefährdet.

In einem aktuellen Video auf seinem Profil hat Pietro aber gute Nachrichten: „Ich bin wieder back.“ Bereits am Donnerstagabend hatte Pietro auf der Facebook-Seite von Kay One (32) ein Video veröffentlicht, in dem er seine Fans über den Hack informiert: „Wenn jetzt in den nächsten Stunden irgendwas Perverses, Nacktbilder, keine Ahnung was gepostet wird, kommt auf jeden Fall nicht von mir.“ Schon zu diesem Zeitpunkt war Pietro aber zuversichtlich: „Ich hoffe wir lösen das Problem so schnell wie möglich.“