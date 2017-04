Pietro Lombardis Badezimmer-Foto wirft Rätsel auf

Pietro Lombardis Badezimmer-Video wirft Rätsel auf (© Pietro Lombardi / Facebook)

Hat Pietro Lombardi eine neue Frau an seiner Seite? Dies vermuten nun manche Fans des Sängers, nachdem er ein neues Video seiner Wohnung auf Facebook hochgeladen hat. In dem Video wollen diese nämlich etwas sehr Verdächtiges gesehen haben…

Pietro Lombardi (24) ist nach der Trennung von seiner Ehefrau Sarah Lombardi (24) erneut einen Schritt nach vorne gegangen und hat eine eigene Wohnung bezogen. Nachdem er seinen Fans schon erste Einblicke in diese gegeben hat, folgte nun ein kurzes Video vom neuen Bad von Pietro. Eigentlich wollte der Sänger damit nur stolz zeigen, dass er seinen ersten Großputz hinter sich hat, doch seinen Fans sind bei den Aufnahmen noch ganz andere Dinge aufgefallen.

In dem Video sieht man zwei Zahnbürsten in einem Becher und Frauen-Shampoo sowie Duschgel. Für Pietro Fans ist dies natürlich gleich ein Zeichen für eine neue Frau an der Seite des Sängers und so spekulieren sie nun, ob Pietro nach dem Scheitern seiner Ehe nun eine neue Freundin hat. Ob das tatsächlich der Fall ist oder ob Pietro das Rätsel um sein Badezimmer-Video noch auflöst, bleibt abzuwarten.