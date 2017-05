Pietro Lombardi zeigt sein fertiges Tattoo

Pietro Lombardis Tattoo (© Jan Huebner / imago)

Jetzt ist es endlich vollbracht! Pietros Tattoo ist fertig. Der Sänger ließ sich nicht zum ersten Mal ein Tattoo stechen. Doch dieses Mal war es ein wahres Großprojekt.

Endlich ist es vollbracht. Pietro Lombaris (24) Tattoo ist nach mehreren Stunden voller Schmerz fertig! Und das teilt der DSDS-Star gleich mit seinen Fans via Instagram. Auf seinem persönlichen Account schreibt er zu dem Fotos des Körperschmucks: „Neues Tattoo“, begleitet von einem Herz. Der 24-Jährige ist wohl überglücklich, in mehrfacher Hinsicht.

Zum einen ist es nicht ganz schmerzfrei, sich ein Tattoo stechen zu lassen, schon gar nicht wenn es so groß ist. Zum anderen hat das Bildnis sicher eine tiefe Bedeutung für Pietro. Das kann man schon allein an dem gewählten Motiv erkennen. Es ist eine wahre Hommage an seinen kleinen Alessio (1). Wie groß die Liebe zwischen Vater und Sohn ist, wissen wir spätestens seit der Trennung von Pietro und Sarah im vergangenen Oktober. Doch jetzt trägt der DSDS-Star seinen Kleinen, fertig und vollendet, immer bei sich.

