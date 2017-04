„Pietro Lombardi wird angeblich wieder Papa“: So witzig reagiert er selbst

Pietro Lombardi und Sohn Alessio (© Pietro Lombardi / Facebook)

Wird Pietro Lombardi tatsächlich wieder Vater? Dies behauptet nun ein deutsches Magazin und bezieht sich dabei auf die Aussage einer unbekannten Frau. Pietro selbst meldete sich zu diesem Gerücht nun auch zu Wort.

Da hat sich wohl jemand einen schlechten Scherz erlaubt. Einem Magazin gegenüber erzählte eine Unbekannte, dass ihre Freundin von Pietro Lombardi (24) schwanger sei. Dieser soll seit seiner Trennung von Sarah Lombardi (24) nämlich nichts anbrennen lassen und ein Kind soll nun die Folge einer solchen Nacht sein. Dies verkündete zumindest ein deutsches Star-Magazin.

Das an den Schlagzeilen rund um ein zweites Baby für Pietro Lombardi nichts dran ist, macht der Sänger nun auf witzige Weise auf seiner Facebook-Seite deutlich: „Ahaaa hahaha gut zu wissen, da weiß einer mehr als ich […] Lass uns den Kleinen Antar nennen.“ Ein Geschwisterchen für den süßen Alessio ist also noch nicht auf dem Weg und Pietro scheint auch so mit seinem Leben mehr als zufrieden zu sein.