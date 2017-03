Pietro Lombardi über Alessio: „Unser liebstes Vater-Sohn-Hobby ist Catchen!“

Pietro Lombardi und Alessio (© Pietro Lombardi / Instagram)

Pietro und Sarah Lombardi haben sich im Oktober 2016 getrennt. Seitdem müssen sich die beiden die Zeit mit ihrem süßen Sohn Alessio aufteilen. Pietro sieht seinen Sohn regelmäßig und die beiden teilen ein ungewöhnliches Hobby.

Seit sich Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) im vergangenen Oktober getrennt haben, sieht der DSDS-Gewinner seinen Sohn Alessio (1) nicht mehr täglich. Der „Bild“ verriet der 24-Jährige, dass er seinen Sohn zur Zeit alle zwei Tage sieht. „Einen Tag ist er bei mir, den anderen nicht. Das ist ein super Timing.“

Und die beiden Lombardis haben ein echt ungewöhnliches Hobby. „Unser liebstes Vater-Sohn-Hobby ist Catchen! Ich kriege eine ins Gesicht, Alessio bekommt eine. Aber er liebt es! Er kommt zu mir und will direkt kämpfen!“ Sorgen machen muss sich aber niemand um den Einjährigen. Pietro beruhigt die Fans und erzählt, dass er und sein Kleiner sich natürlich bloß „kabbeln“, „catchen“ aber einfach besser klinge. Hört sich nach einer Menge Spaß an, die Pietro und Söhnchen Alessio an den gemeinsamen Tagen miteinander haben.