Pietro Lombardi steigt mit „Mein Herz“ auf Platz 12 der Deutschen Charts ein

Pietro Lombardi (© Getty Images)

Pietro Lombardi (24) hat nach all den negativen Schlagzeilen rund um die Trennung von ihm und Sarah (24) endlich wieder einen Grund zur Freude! Vor wenigen Tagen veröffentlichte der DSDS-Star seinen neuen Song „Mein Herz“. Die Einnahmen des Liedes möchte er vollkommen an hilfsbedürftige krebs- und herzkranke Kinder spenden. Wie nun bekannt wurde, scheint das Lied bei seinen Fans gut anzukommen! „Mein Herz“ stieg bereits in der ersten Woche auf Platz 12 der Deutschen Charts ein! Das ist wahrlich ein grandioser Erfolg für Pietro! Seine Fans scheinen ihm weiterhin beizustehen. Auch Sarah unterstützt Pietro bei seinem neuen Hit. Dieser Erfolg wird sicherlich nicht nur Pietro freuen, sondern auch die Kinder, denen Pietro mit den Einnahmen seines Songs hilft.