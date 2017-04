Pietro Lombardi spricht bei „Grill den Henssler“ über Sarah

Pietro Lombardi bei „Grill den Henssler“ (© Frank W. Hempel / VOX)

Letztes Jahr waren sie noch als Paar bei „Grill den Henssler“, nun mussten sich Sarah und Pietro Lombardi jeweils einzeln der Herausforderung stellen. Während Sarah ihren Auftritt schon hatte, steht der von Pietro noch bevor und auch er wird sich den Fragen rund um sein Ehe-Aus stellen müssen.

In der ersten Folge der neuen „Grill den Henssler“-Staffel war Sarah Lombardi (24) zu Gast. Ostern folgt nun ihr Noch-Ehemann Pietro Lombardi (24), welcher sich nach ihrem gemeinsamen Auftritt in der Koch-Show nun auch alleine gegen Steffen Henssler (44) durchsetzen muss. Gemeinsam mit Koch-Coach Ali Güngörmüs (40) will Pietro den Dessertgang für sich entscheiden.

Während des Kochens muss sich jedoch auch Pietro den Fragen zu seinem Ehe-Aus stellen. Vor allem die Frage nach seinem letzten gemeinsamen Auftritt mit Sarah bei „Grill den Henssler“ und der Echtheit ihrer damaligen Verliebtheit interessierte Ruth Moschner (41) sehr. Wie schon Sarah bei ihrem Besuch beteuerte, stellt nun auch Pietro klar, dass sie zu dieser Zeit noch nicht getrennt waren. „Warum soll ich zu ihr sagen, dass ich sie liebe, wenn wir getrennt sind. Da war wahrscheinlich noch alles gut. Also ich dachte, dass alles gut wäre“, so Pietro.